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США убирают часть технологий с Abrams, направляемых в Украину

США убирают часть технологий с Abrams, направляемых в Украину Танки Abrams, которые Соединенные Штаты поставят Украине, подвергаются модификации для удаления чувствительных технологий. Вашингтон опасается, что технологии могут попасть в руки российских войск.
Другие страны
8 мая 2023 г. 22:45
США убирают часть технологий с Abrams, направляемых в Украину

Танки Abrams, которые Соединенные Штаты поставят Украине, подвергаются модификации для удаления чувствительных технологий. Вашингтон опасается, что технологии могут попасть в руки российских войск.

Как передает Report, об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на USA Today.

Издание отмечает, что из-за этого американские танки не будут участвовать в весеннем наступлении Вооруженных сил Украины.

По словам американских чиновников и военных экспертов, это необходимая мера предосторожности на случай, если россияне захватят одну из машин и будут использовать ее для разведки.

"Это может дать или не дать России возможность провести на них испытания и найти уязвимые места", - заявил Колин Смит, эксперт по российским вооруженным силам в RAND Corp., беспартийном аналитическом центре.

Как и в случае с другим оружием, правительство США отправляет иностранным правительствам урезанные версии своих танков. Пентагон оставляет свои танки самого высокого класса для американских войск.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Ukraynaya göndərilən tanklardan bəzi texnologiyaları yığışdırır

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