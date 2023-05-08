США убирают часть технологий с Abrams, направляемых в Украину

Танки Abrams, которые Соединенные Штаты поставят Украине, подвергаются модификации для удаления чувствительных технологий. Вашингтон опасается, что технологии могут попасть в руки российских войск.
Как передает
Издание отмечает, что из-за этого американские танки не будут участвовать в весеннем наступлении Вооруженных сил Украины.
По словам американских чиновников и военных экспертов, это необходимая мера предосторожности на случай, если россияне захватят одну из машин и будут использовать ее для разведки.
"Это может дать или не дать России возможность провести на них испытания и найти уязвимые места", - заявил Колин Смит, эксперт по российским вооруженным силам в RAND Corp., беспартийном аналитическом центре.
Как и в случае с другим оружием, правительство США отправляет иностранным правительствам урезанные версии своих танков. Пентагон оставляет свои танки самого высокого класса для американских войск.