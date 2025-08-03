США требуют от ЮАР изменить законы для достижения торгового соглашения

Администрация Трампа требует от ЮАР значительных уступок, в том числе в области законодательства, для достижения двустороннего торгового соглашения и снижения 30%-ных тарифов.

Администрация президента США Дональда Трампа требует от ЮАР значительных уступок, в том числе в области национального законодательства, для достижения двустороннего торгового соглашения и снижения 30%-ных тарифов на южноафриканские товары, которые вступят в силу 7 августа.

Как передает Report, об этом сообщил генеральный директор МИД ЮАР Зане Дангор.

"Правительство США добивается от ЮАР определенных условий", - приводит его слова местная газета City Press.

Среди них Дангор назвал закон ЮАР, согласно которому треть акций действующих в стране зарубежных компаний и их дочерних структур должны передаваться местным жителям из групп населения, пострадавших в период колониализма и апартеида. США добиваются отмены этой нормы в отношении американского капитала.

Среди других условий издание называет изменения в земельной реформе в пользу продавцов ферм, значительное ужесточение наказаний за убийство белых фермеров, официальное осуждение властями песни периода апартеида "Убей бура" ("Убей фермера"), которую часто исполняют в ЮАР на политических митингах.

Отметим, что тарифы США в размере 30% на многочисленные группы товаров из ЮАР должны были вступить в силу 1 августа, однако по техническим причинам срок их введения перенесен на неделю.