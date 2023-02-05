США требуют от Японии разрешения разместить гиперзвуковые ракеты

США требуют от Японии разрешения разместить гиперзвуковые ракеты на своей территории.

США требуют от Японии разрешения разместить гиперзвуковые ракеты на своей территории.

Как передает Report, об этом сообщает газета Sankei .

Предполагается, что на территории Японии будут размещены крылатые ракеты "Томагавк", а также гиперзвуковые комплексы LRHW - всего около 100 ракет. Соединенные Штаты хотят разместить ракеты в рамках новой стратегии сдерживания на так называемой первой цепи островов, которые закрывают Китаю выход в Тихий океан - в том числе на островах Японского архипелага.

При этом, правительство Японии положительно смотрит на планы размещения американского стратегического оружия на своей территории, хотя отмечается, что переговоры об этом между премьер-министром страны Фумио Кисидой и президентом США Джо Байденом пока не проводились.