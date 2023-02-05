О нас

США требуют от Японии разрешения разместить гиперзвуковые ракеты

США требуют от Японии разрешения разместить гиперзвуковые ракеты США требуют от Японии разрешения разместить гиперзвуковые ракеты на своей территории.
Другие страны
5 февраля 2023 г. 06:31
США требуют от Японии разрешения разместить гиперзвуковые ракеты

США требуют от Японии разрешения разместить гиперзвуковые ракеты на своей территории.

Как передает Report, об этом сообщает газета Sankei.

Предполагается, что на территории Японии будут размещены крылатые ракеты "Томагавк", а также гиперзвуковые комплексы LRHW - всего около 100 ракет. Соединенные Штаты хотят разместить ракеты в рамках новой стратегии сдерживания на так называемой первой цепи островов, которые закрывают Китаю выход в Тихий океан - в том числе на островах Японского архипелага.

При этом, правительство Японии положительно смотрит на планы размещения американского стратегического оружия на своей территории, хотя отмечается, что переговоры об этом между премьер-министром страны Фумио Кисидой и президентом США Джо Байденом пока не проводились.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Путешественник из Великобритании: Посещение Карабаха - уникальный опыт для нас
Путешественник из Великобритании: Посещение Карабаха - уникальный опыт для нас
4 февраля 2023 г. 15:52
Саша Хини : Дорога Ханкенди-Лачын открыта для проезда
Саша Хини : Дорога Ханкенди-Лачын открыта для проезда
4 февраля 2023 г. 15:00
Путешественница из Великобритании: Азыхская пещера - место с удивительной историей
Путешественница из Великобритании: Азыхская пещера - место с удивительной историей
4 февраля 2023 г. 13:41
Британская путешественница: Освобожденные территории постепенно возвращаются к жизни, и это радует
Британская путешественница: Освобожденные территории постепенно возвращаются к жизни, и это радует
4 февраля 2023 г. 12:56
Турист из Дании: Было бы интересно вернуться в Карабах через 5-10 лет
Турист из Дании: Было бы интересно вернуться в Карабах через 5-10 лет
4 февраля 2023 г. 11:39
Путешественник из Германии: Посещение освобожденных территорий- уникальный шанс
Путешественник из Германии: Посещение освобожденных территорий- уникальный шанс
4 февраля 2023 г. 11:01
Эксперт: Азербайджанский газ станет дополнительным источником для обеспечения Сербии
Эксперт: Азербайджанский газ станет дополнительным источником для обеспечения Сербии
4 февраля 2023 г. 09:16
АБР может выдать кредиты в манатах еще нескольким азербайджанским компаниям
АБР может выдать кредиты в манатах еще нескольким азербайджанским компаниям
3 февраля 2023 г. 20:51
Представитель Госдепа США: Надеемся на расширение ЮГК в будущем
Представитель Госдепа США: Надеемся на расширение ЮГК в будущем
3 февраля 2023 г. 16:04
Представитель Госдепа: Приветствую усилия Азербайджана в области возобновляемой энергетики
ВидеоПредставитель Госдепа: Приветствую усилия Азербайджана в области возобновляемой энергетики
3 февраля 2023 г. 13:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi