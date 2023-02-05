США требуют от Японии разрешения разместить гиперзвуковые ракеты на своей территории.
Как передает Report, об этом сообщает газета
Предполагается, что на территории Японии будут размещены крылатые ракеты "Томагавк", а также гиперзвуковые комплексы LRHW - всего около 100 ракет. Соединенные Штаты хотят разместить ракеты в рамках новой стратегии сдерживания на так называемой первой цепи островов, которые закрывают Китаю выход в Тихий океан - в том числе на островах Японского архипелага.
При этом, правительство Японии положительно смотрит на планы размещения американского стратегического оружия на своей территории, хотя отмечается, что переговоры об этом между премьер-министром страны Фумио Кисидой и президентом США Джо Байденом пока не проводились.