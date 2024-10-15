О нас

США требуют от Израиля принять меры по улучшению гуманитарной ситуации в Газе

США требуют от Израиля принять меры по улучшению гуманитарной ситуации в Газе Администрация США требует от израильского руководства в течение 30 дней принять меры по налаживанию гуманитарной ситуации в секторе Газа.
Другие страны
15 октября 2024 г. 19:45
США требуют от Израиля принять меры по улучшению гуманитарной ситуации в Газе

Администрация США требует от израильского руководства в течение 30 дней принять меры по налаживанию гуманитарной ситуации в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид в соцсети X.

По его данным, соответствующее письмо направили госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин своим израильским коллегам. Главы американских ведомств отметили, что ситуация в секторе Газа "становится все более плачевной", к чему приводят, в частности, "действия израильского руководства".

В связи с этим США требуют, чтобы руководство еврейского государства "в течение 30 дней приняло конкретные меры" в этом направлении. Невыполнение требований американской стороны приведет к последствиям в вопросе оказания военной помощи Израилю, подчеркнули Блинкен и Остин.

Ранее несколько членов Палаты представителей Конгресса призвали президента Джо Байдена прекратить оказывать военную помощь Израилю на фоне продолжающегося конфликта в секторе Газа.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Lufthansa оштрафовали на $4 млн за дискриминацию пассажиров-евреев
Lufthansa оштрафовали на $4 млн за дискриминацию пассажиров-евреев
15 октября 2024 г. 19:02
Литва намерена денонсировать договор с РФ о торговом судоходстве
Литва намерена денонсировать договор с РФ о торговом судоходстве
15 октября 2024 г. 18:33
Миграция названа самым сложным вопросом октябрьского саммита ЕС
Миграция названа самым сложным вопросом октябрьского саммита ЕС
15 октября 2024 г. 18:27
СМИ: В Минобороны Израиля заявили о скором ответе Ирану
СМИ: В Минобороны Израиля заявили о скором ответе Ирану
15 октября 2024 г. 18:12
Американская военная база в Сирии подверглась атаке беспилотников-камикадзе
Американская военная база в Сирии подверглась атаке беспилотников-камикадзе
15 октября 2024 г. 17:56
В Териберке ввели запрет на выход судов в Баренцево море из-за непогоды
В Териберке ввели запрет на выход судов в Баренцево море из-за непогоды
15 октября 2024 г. 17:32
Активист Кеми Себа задержан в Париже
Активист Кеми Себа задержан в Париже
15 октября 2024 г. 17:03
Пассажир рейса из Кракова в Париж угрожал взорвать самолет
Пассажир рейса из Кракова в Париж угрожал взорвать самолет
15 октября 2024 г. 15:51
Мелони указала на антисемитизм в пропалестинских манифестациях
Мелони указала на антисемитизм в пропалестинских манифестациях
15 октября 2024 г. 15:26
Сейм Литвы поддержал расторжение таможенного соглашения с Беларусью
Сейм Литвы поддержал расторжение таможенного соглашения с Беларусью
15 октября 2024 г. 14:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi