США требуют от Израиля принять меры по улучшению гуманитарной ситуации в Газе

Администрация США требует от израильского руководства в течение 30 дней принять меры по налаживанию гуманитарной ситуации в секторе Газа.

Администрация США требует от израильского руководства в течение 30 дней принять меры по налаживанию гуманитарной ситуации в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид в соцсети X.

По его данным, соответствующее письмо направили госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин своим израильским коллегам. Главы американских ведомств отметили, что ситуация в секторе Газа "становится все более плачевной", к чему приводят, в частности, "действия израильского руководства".

В связи с этим США требуют, чтобы руководство еврейского государства "в течение 30 дней приняло конкретные меры" в этом направлении. Невыполнение требований американской стороны приведет к последствиям в вопросе оказания военной помощи Израилю, подчеркнули Блинкен и Остин.

Ранее несколько членов Палаты представителей Конгресса призвали президента Джо Байдена прекратить оказывать военную помощь Израилю на фоне продолжающегося конфликта в секторе Газа.