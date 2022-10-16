США требуют от ЕС большей финансовой поддержки Украины

Американские официальные лица настаивают на увеличении объемов финансовой помощи для Украины со стороны Евросоюза.
Как передает Report, об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на свои источники.
Уточняется, что в Минфине США недовольны несоответствием масштаба взятой на себя ЕС ответственности за финансовое положение Украины и реального положения дел.
В среду Йеллен снова подчеркнула необходимость быстрой выплаты прямых денежных платежей, а не кредитов, которые необходимо погасить, для помощи экономике страны. Комментарии Йеллен были завуалированной ссылкой на ЕС, который почти полностью предоставил помощь в кредит, - говорится в материале по поводу риторики Джанет Йеллен, министра финансов США, обращенной к европейским политикам.
В ходе встречи мировых финансовых лидеров в Вашингтоне госпожа Йеллен неоднократно призывала коллег из ЕС к ускорению предоставления Украине поддержки, а также к увеличению ее объемов. Мы призываем наших партнеров и союзников присоединиться к нам и быстро выполнить свои существующие обязательства перед Украиной, а также активизироваться, чтобы сделать еще больше, - сказала министр.