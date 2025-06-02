США требуют от Австралии увеличить расходы на оборону до 3,5% от ВВП

США просят власти Австралии "как можно скорее" увеличить бюджетные расходы на оборону до 3,5% от ВВП.

США просят власти Австралии "как можно скорее" увеличить бюджетные расходы на оборону до 3,5% от ВВП.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

Такой призыв выразил министр обороны США Пит Хегсет на встрече со своим австралийским коллегой Ричардом Марлзом, которая прошла в пятницу на полях форума "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре. Марлз уже сообщал СМИ, что американский коллега призвал его увеличить военные расходы, но не уточнял, насколько именно.

"Говоря об оборонных расходах, министр Хегсет сообщил, что Австралии следует увеличить свои военные расходы до 3,5% от ее ВВП как можно скорее", - говорится в сообщении Пентагона. Стороны также обсудили "сопряжение инвестиций в обеспечение безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, ускорение реализации инициатив по наращиванию военного присутствия США в Австралии, продвижение сотрудничества в оборонной промышленности и укрепление устойчивости цепочек поставок".

Объявленный Хегсетом объем оборонных расходов соответствует инициативе генсека НАТО Марка Рютте, который предложил увеличить военные бюджеты стран альянса до 3,5% от ВВП, а также тратить дополнительно 1,5% от ВВП на инфраструктуру, которая может быть задействована в военное время. Ожидается, что эта инициатива будет обсуждаться на саммите лидеров НАТО в Гааге в конце июня.