США существенно уменьшат объем закупаемой в Иране нефти

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил, что страна существенно уменьшит объем нефти и нефтепродуктов, которые закупаются в Иране.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Трампа.

"Я установил …, что мы располагаем достаточным объемом поставок нефти и нефтепродуктов из других стран, чтобы позволить значительное сокращение этих закупок непосредственно из Ирана или через международные финансовые институты", - сказал Трамп.