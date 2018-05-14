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    США существенно уменьшат объем закупаемой в Иране нефти

    Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил, что страна существенно уменьшит объем нефти и нефтепродуктов, которые закупаются в Иране. 

    Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Трампа.

    "Я установил …, что мы располагаем достаточным объемом поставок нефти и нефтепродуктов из других стран, чтобы позволить значительное сокращение этих закупок непосредственно из Ирана или через международные финансовые институты", - сказал Трамп.

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