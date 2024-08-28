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США стремятся разрешить кризис вокруг ядерной программы Ирана путем дипломатии

США стремятся разрешить кризис вокруг ядерной программы Ирана путем дипломатии Государственный департамент США считает наиболее приемлемым дипломатический способ урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы.
Другие страны
28 августа 2024 г. 14:18
США стремятся разрешить кризис вокруг ядерной программы Ирана путем дипломатии

Государственный департамент США считает наиболее приемлемым дипломатический способ урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

"Мы неоднократно озвучивали нашу принципиальную позицию, что считаем дипломатию лучшим способом прийти к эффективному и устойчивому решению по ядерной программе Ирана. Однако сейчас мы далеки от этого, учитывая эскалацию [со стороны] Ирана по всем направлениям, включая напряженность в ядерной сфере и отказ сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии", - заявили в Госдепе.

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