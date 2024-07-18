Захарова: США стремятся использовать Южный Кавказ в качестве плацдарма против РФ

США рассматривают регион Южного Кавказа исключительно в качестве плацдарма против России.

США рассматривают регион Южного Кавказа исключительно в качестве плацдарма против России.

Как передает Report, об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Их [США] не устраивает миролюбивая политика в принципе. Достижение мира и стабильности в регионе, которые возможны лишь при комплексной нормализации отношений между странами в регионе Южного Кавказа с вовлечением их непосредственных соседей - Ирана, Турции и России - не входят в цели и задачи Вашингтона. Мало того, они ставят это в качестве своей антицели", - сказала она.

По словам представителя МИД РФ задача США состоит в том, чтобы "никакого взаимодействия, сближения и взаимопонимания в регионе достигнуты не были".

"Мы видим попытки американцев накалить ситуацию в Грузии в контексте намеченных на октябрь парламентских выборов. Мы наблюдаем и за тем, как американские чиновники ринулись в Ереван нескончаемой вереницей. Что это такое? Это создание иллюзии того, что они пекутся о благосостоянии этой страны и ее народа. В действительности же, втягивают страны постсоветского пространства в антироссийские кампании, и этим наносят ущерб не столько нам [РФ], сколько самим этим государствам, их экономической деятельности, гуманитарной политике", - сказала она.