О нас

Захарова: США стремятся использовать Южный Кавказ в качестве плацдарма против РФ

Захарова: США стремятся использовать Южный Кавказ в качестве плацдарма против РФ США рассматривают регион Южного Кавказа исключительно в качестве плацдарма против России.
Другие страны
18 июля 2024 г. 17:35
Захарова: США стремятся использовать Южный Кавказ в качестве плацдарма против РФ
Мария Захарова

США рассматривают регион Южного Кавказа исключительно в качестве плацдарма против России.

Как передает Report, об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Их [США] не устраивает миролюбивая политика в принципе. Достижение мира и стабильности в регионе, которые возможны лишь при комплексной нормализации отношений между странами в регионе Южного Кавказа с вовлечением их непосредственных соседей - Ирана, Турции и России - не входят в цели и задачи Вашингтона. Мало того, они ставят это в качестве своей антицели", - сказала она.

По словам представителя МИД РФ задача США состоит в том, чтобы "никакого взаимодействия, сближения и взаимопонимания в регионе достигнуты не были".

"Мы видим попытки американцев накалить ситуацию в Грузии в контексте намеченных на октябрь парламентских выборов. Мы наблюдаем и за тем, как американские чиновники ринулись в Ереван нескончаемой вереницей. Что это такое? Это создание иллюзии того, что они пекутся о благосостоянии этой страны и ее народа. В действительности же, втягивают страны постсоветского пространства в антироссийские кампании, и этим наносят ущерб не столько нам [РФ], сколько самим этим государствам, их экономической деятельности, гуманитарной политике", - сказала она.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Mariya Zaxarova: ABŞ Cənubi Qafqazdan Rusiyaya qarşı plasdarm kimi istifadə etməyə çalışır

Экслюзивные новости

Эксперт: Инвестиции в драгметаллы в Пакистане могут заинтересовать азербайджанский бизнес
Эксперт: Инвестиции в драгметаллы в Пакистане могут заинтересовать азербайджанский бизнес
16 июля 2024 г. 15:48
Гарикай Нхонго: Успех СОР29 продемонстрирует политическую волю к решению климатического кризиса
Гарикай Нхонго: Успех СОР29 продемонстрирует политическую волю к решению климатического кризиса
16 июля 2024 г. 13:42
Новая стратегия партнерства ВБ с Азербайджана может быть одобрена в октябре
Новая стратегия партнерства ВБ с Азербайджана может быть одобрена в октябре
15 июля 2024 г. 19:09
В Карабахе в этом году проложено 67 км волоконно-оптического кабеля сети AzStateNet
В Карабахе в этом году проложено 67 км волоконно-оптического кабеля сети AzStateNet
15 июля 2024 г. 17:57
Тахир Фарук: Пакистан и Азербайджан выиграют от совместных стратегий по борьбе с изменением климата
Тахир Фарук: Пакистан и Азербайджан выиграют от совместных стратегий по борьбе с изменением климата
15 июля 2024 г. 13:24
Эксперт: Баку со своими богатыми энергоресурсами может стать важным партнером Исламабада
Эксперт: Баку со своими богатыми энергоресурсами может стать важным партнером Исламабада
12 июля 2024 г. 17:20
BP осенью выведет из эксплуатации генераторы на платформе SDA на месторождении Шахдениз
BP осенью выведет из эксплуатации генераторы на платформе SDA на месторождении "Шахдениз"
12 июля 2024 г. 16:28
Эксперт: Азербайджан имеет жизненно важное значение для Китая в связности Европы и Азии
Эксперт: Азербайджан имеет жизненно важное значение для Китая в связности Европы и Азии
10 июля 2024 г. 14:21
С сентября четыре школьных предмета будут преподаваться в новом содержании
С сентября четыре школьных предмета будут преподаваться в новом содержании
10 июля 2024 г. 10:46
ПА ОБСЕ начала формирование миссии наблюдателей за парламентскими выборами в Азербайджане
ПА ОБСЕ начала формирование миссии наблюдателей за парламентскими выборами в Азербайджане
9 июля 2024 г. 14:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi