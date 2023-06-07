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США стали чаще импортировать и реже экспортировать товары

США стали чаще импортировать и реже экспортировать товары По итогам апреля текущего года дефицит внешнеторгового баланса США (превышение товарного импорта страны над ее товарным экспортом) достиг максимальной отметки за последние полгода и составил $74,6 млрд в денежном выражении. За второй месяц весны этот пока
Другие страны
7 июня 2023 г. 18:46
США стали чаще импортировать и реже экспортировать товары

По итогам апреля текущего года дефицит внешнеторгового баланса США (превышение товарного импорта страны над ее товарным экспортом) достиг максимальной отметки за последние полгода и составил $74,6 млрд в денежном выражении. За второй месяц весны этот показатель увеличился 23% к мартовскому уровню.

Об этом сообщает Report со ссылкой на издание Газета.ru.

По итогам апреля экспорт из США снизился на $9,2 млрд (-3,6%), до $249 млрд. За тот же период времени объемы импорта в денежном выражении, напротив, выросли до $323,6 млрд (+1,5%), уточняется в статье.

"Дефицит внешнеторгового баланса США в апреле увеличился на 23% к марту — до $74,6 млрд, что является максимумом за шесть месяцев. По пересмотренным данным, в марте отрицательное сальдо торгового баланса составило $60,6 млрд <....> Дефицит внешнеторгового баланса США за январь-апрель текущего года уменьшился на 23,9% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, до $275,55 млрд", — заключается в материале.

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