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США спустя 40 лет выводят миротворческий контингент с острова Тиран в Красном море

США спустя 40 лет выводят миротворческий контингент с острова Тиран в Красном море Президент США Джо Байден объявил о выводе миротворцев с острова Тиран в Красном море в ходе визита в Саудовскую Аравию.
Другие страны
16 июля 2022 г. 08:01
США спустя 40 лет выводят миротворческий контингент с острова Тиран в Красном море

Президент США Джо Байден объявил о выводе миротворцев с острова Тиран в Красном море в ходе визита в Саудовскую Аравию.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Подразделения американских войск находились на острове с 1981 года.

По словам президента США, теперь остров будет открыт для туризма и экономического развития. США и Саудовская Аравия договорились сохранить меры в сфере безопасности и свободу судоходства со всех сторон, включая Израиль. Египет в 2017 году согласился передать Саудовской Аравии два острова в проливе Тиран, но согласие Израиля на передачу было получено только сейчас.

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