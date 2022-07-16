США спустя 40 лет выводят миротворческий контингент с острова Тиран в Красном море

Президент США Джо Байден объявил о выводе миротворцев с острова Тиран в Красном море в ходе визита в Саудовскую Аравию.

Президент США Джо Байден объявил о выводе миротворцев с острова Тиран в Красном море в ходе визита в Саудовскую Аравию.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Подразделения американских войск находились на острове с 1981 года.

По словам президента США, теперь остров будет открыт для туризма и экономического развития. США и Саудовская Аравия договорились сохранить меры в сфере безопасности и свободу судоходства со всех сторон, включая Израиль. Египет в 2017 году согласился передать Саудовской Аравии два острова в проливе Тиран, но согласие Израиля на передачу было получено только сейчас.