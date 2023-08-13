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США спустя 20 лет подписали соглашение с Перу о безопасности воздушного пространства

США спустя 20 лет подписали соглашение с Перу о безопасности воздушного пространства В Перу объявили о соглашении по безопасности воздушного пространства с Соединенными Штатами Америки.
Другие страны
13 августа 2023 г. 04:08
США спустя 20 лет подписали соглашение с Перу о безопасности воздушного пространства

В Перу объявили о соглашении по безопасности воздушного пространства с Соединенными Штатами Америки.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Договор возрождает двусторонний пакт о сотрудничестве 20-летней давности.

Правительство латиноамериканской страны отметило, что соглашение будет способствовать запрещению самолетов, принадлежащих наркогруппировкам, входить в воздушное пространство Перу. Министр обороны подчеркнул, что усилия по перекрытию воздушного пространства будут осуществляться нелетальными средствами.

Также, США будут оказывать перуанским военно-воздушным силам разведывательную и учебную поддержку. Это охватывает модернизацию двух десятков вертолетов и радиолокационного оборудования.

Следует отметить, что действие предварительного соглашения о воздушной безопасности между двумя странами было приостановлено два десятилетия назад после того, как ВВС Перу сбили по ошибке идентифицированный самолет, убив двух граждан США.

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