США спрогнозировали новый теракт в Кабуле

Администрация президента США Джо Байдена полагает, что в ближайшие дни в Кабуле будет совершен новый теракт, из-за чего приняты максимальные меры по защите столичного аэропорта.

Администрация президента США Джозефа Байдена полагает, что в ближайшие дни в Кабуле будет совершен новый теракт, из-за чего приняты максимальные меры по защите столичного аэропорта.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил Белый дом.

"Сегодня президент встретился со своей командой по нацбезопасности, в том числе с нашими военными командирами и дипломатами на местах. Вице-президент США Камала Харрис присоединилась к этой встрече в режиме видеоконференции. Члены команды проинформировали президента и вице-президента, что в Кабуле с высокой вероятностью будет совершена новая атака, однако были приняты максимальные меры для защиты аэропорта Кабула", - говорится в заявлении Белого дома, обнародованном по итогам совещания.