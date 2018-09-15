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    США созвали заседание СБ ООН из-за санкций против КНДР

    Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ США созвали заседание Совета Безопасности (СБ) ООН из-за несоблюдения рядом стран санкций в отношении КНДР.

    Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

    Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что эксперты должны опубликовать отчет по поставкам нефти в Северную Корею, нарушающим санкции. По ее словам, часть поставок осуществляется российскими кораблями. Госсекретарь Майк Помпео, в свою очередь, обвинил Россию в попытке повлиять на комитет СБ ООН по КНДР.

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