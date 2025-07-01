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США созвали встречу QUAD, чтобы усилить давление на Китай

США созвали встречу QUAD, чтобы усилить давление на Китай США созвали встречу QUAD, чтобы усилить давление на Китай
Другие страны
1 июля 2025 г. 10:27
США созвали встречу QUAD, чтобы усилить давление на Китай

Госсекретарь США Марко Рубио во вторник примет коллег из Австралии, Индии и Японии в рамках новой встречи QUAD — четырехстороннего диалога по безопасности – которая призван укрепить сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе и сдерживать растущее влияние Китая.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, несмотря на единство в стратегических целях, страны сталкиваются с разногласиями. Торговая политика президента США Дональда Трампа уже усложнила отношения внутри группы. Дополнительное напряжение вызвали требования США к Японии увеличить расходы на оборону, что стало причиной отсрочки ежегодной встречи между министерствами обороны и иностранных дел двух стран.

Кроме того, недавно Австралия выразила обеспокоенность пересмотром проекта AUKUS (трехсторонний пакт, военно-политический блок, образованный Австралией, Великобританией и США) о поставке атомных подлодок. Индия, в свою очередь, не согласилась с заявлениями Трампа о том, что именно его вмешательство якобы предотвратило эскалацию конфликта с Пакистаном в Кашмире.

Встреча QUAD является первой крупной дипломатической инициативой Рубио на посту госсекретаря. Она должна напомнить о важности региона на фоне того, что администрация Трампа была отвлечена другими кризисами, включая конфликт на Ближнем Востоке.

По словам официального представителя Госдепа Тэмми Брюс, участники встречи подтвердят приверженность принципам свободы и открытости Индо-Тихоокеанского региона, региональной безопасности и устойчивости цепочек поставок.

Министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар отметил, что отношения США и Индии "никогда не будут свободны от проблем". "Важнее всего способность справляться с ними и поддерживать эту тенденцию в позитивном направлении. В повестку встречи также войдут такие темы, как безопасность на море, развитие технологий, готовность к возможным пандемиям и образование. Я думаю, встреча окажется результативной", - добавил он.

Ожидается, что страны QUAD продолжат регулярные встречи для подготовки к саммиту лидеров, который должен пройти в Индии в конце этого года.

Гюльнар Махмудова

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