США созовут на полях ГА ООН министерскую встречу по оказанию помощи Гаити

Соединенные Штаты планируют в рамках Генассамблеи (ГА) ООН в сентябре созвать встречу на министерском уровне по оказанию международной помощи Республике Гаити в деле повышения ее безопасности.
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Он прокомментировал ситуацию с международной миссией в Гаити для борьбы с бандитизмом, которую возглавляет Кения. "Нам действительно нужно больше людей для поддержания и выполнения задач этой миссии. Соединенные Штаты активно работают над тем, чтобы заручиться этой дополнительной поддержкой. Через пару недель мы будем принимать участие в Генеральной Ассамблее ООН. Я намерен созвать встречу на уровне министров, чтобы стимулировать увеличение объема помощи, направляемой на удовлетворение потребностей Гаити в области безопасности, экономических и гуманитарных потребностей, а также продление мандата миссии, который истекает в начале октября", - сказал шеф американской дипломатии.
Госсекретарь также подчеркнул, что США выделяют Гаити дополнительно $45 млн на гуманитарную помощь, в результате чего общий объем предоставленных ими республике средств превысит $210 млн в этом году. Блинкен встретился с представителями властей Гаити и обсудил с ними ситуацию в сфере безопасности.
По данным газеты