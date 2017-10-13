США создают комплексы мгновенного глобального удара

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Пентагон создает ударные комплексы мгновенного глобального удара. С таким заявлением, выступил представитель Минобороны России Александр Емельянов на российско-китайском брифинге по ПРО.

Как сообщает Reportсо ссылкой РИА Новости, США уже приступили к созданию таких комплексов и возлагают на них большие задачи.

По словам Емельянова, на эти комплексы возложены задачи, аналогичные требованиям стратегических ядерных сил. Он указал на способность США нанести «разоружающий» удар по объектам стратегических ядерных сил России и Китая.

Системы мгновенного глобального удара (PGS — Prompt Global Strike) — неядерные высокоточные системы, позволяющие оперативно (по американским нормативам — за 60 минут от момента принятия решения) нанести удар по любой цели на земном шаре.

В качестве систем PGS предлагаются боеголовки для баллистических ракет в неядерном оснащении, гиперзвуковые крылатые ракеты, а в перспективе — орбитальные кинетические системы («жезлы господни»): металлические стержни, разогнанные до большой скорости и точно направленные на цель.