США создают коалицию по патрулированию Ормузского пролива - ВИДЕО

США формируют международную коалицию с целью патрулирования Ормузского пролива.

Как передаёт Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил американский госсекретарь Майк Помпео в беседе с телеканалом WFTV 9.

"Мы создаём коалицию, которая будет патрулировать Ормузский пролив, чтобы эти торговые пути, эти морские пути оставались открытыми", - сказал он.

19 июля Иран задержал в районе Ормузского пролива танкер Stena Impero под флагом Великобритании в связи с якобы нарушением им международных правил судоходства.

Глава британского МИД Джереми Хант заявил, что если ситуация с задержанием Stena Impero не разрешится в ближайшее время, то Иран могут ждать серьёзные последствия.