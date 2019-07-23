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США создают коалицию по патрулированию Ормузского пролива - ВИДЕО

США создают коалицию по патрулированию Ормузского пролива

США формируют международную коалицию с целью патрулирования Ормузского пролива.

Как передаёт Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил американский госсекретарь Майк Помпео в беседе с телеканалом WFTV 9.

"Мы создаём коалицию, которая будет патрулировать Ормузский пролив, чтобы эти торговые пути, эти морские пути оставались открытыми", - сказал он.

19 июля Иран задержал в районе Ормузского пролива танкер Stena Impero под флагом Великобритании в связи с якобы нарушением им международных правил судоходства.

Глава британского МИД Джереми Хант заявил, что если ситуация с задержанием Stena Impero не разрешится в ближайшее время, то Иран могут ждать серьёзные последствия.

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