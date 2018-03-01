США создали в Сирии 20 военных баз

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Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ США создали в Сирии около 20 военных баз на контролируемых РПК/YPG-PYD территориях.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил помощник секретаря Совета Безопасности РФ по вопросам международной безопасности Александр Венедиктов.

"Миру и стабильности в Сирии мешает внешнее вмешательство. К примеру, на контролируемых отрядами народной самообороны курдов территории (подразумевает сирийское крыло YPG террористической группировки РПК - Report) США создали 20 военных баз", - сказал он.

А.Венедиктов подчеркнул, что США передали террористическому РПК/YPG-PYD современное оружие.