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    США создали в Сирии 20 военных баз

    Александр Венедиктов подчеркнул, что США передали террористическому РПК/YPG-PYD современное оружие© AFP 2018 / Delil Souleiman

    Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ США создали в Сирии около 20 военных баз на контролируемых РПК/YPG-PYD территориях.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил помощник секретаря Совета Безопасности РФ по вопросам международной безопасности Александр Венедиктов.

    "Миру и стабильности в Сирии мешает внешнее вмешательство. К примеру, на контролируемых отрядами народной самообороны курдов территории (подразумевает сирийское крыло YPG террористической группировки РПК - Report) США создали 20 военных баз", - сказал он.

    А.Венедиктов подчеркнул, что США передали террористическому РПК/YPG-PYD современное оружие.

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