США создали секретную армию из 60 тысяч бойцов

За последние десять лет Пентагон создал огромную секретную армию, насчитывающую около шестидесяти тысяч человек.

За последние десять лет Пентагон создал огромную секретную армию, насчитывающую около шестидесяти тысяч человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, к такому выводу пришло изданию Newsweek после двухлетнего расследования.

Согласно данным издания, численность этого военного формирования в десять раз превышает количество подпольно работающих сотрудников ЦРУ.

Как показали результаты расследования, "тайные" солдаты работают как внутри страны, так и на зарубежном направлении, выполняя задачи в военной форме или под видом гражданских.

Кроме того, по информации издания, в этой программе участвуют около 130 частных компаний, которые ежегодно тратят более 900 миллионов долларов на оплату услуг секретной армии.

Речь идет о создании фальшивой документации, оплаты счетов и налогов лиц, работающих под вымышленными именами, а также изготовлении специальных устройств и техники для прослушивания и слежки в самых отдаленных уголках Ближнего Востока и Африки.

Силы специального назначения Армии США составляют более половины всего состава секретных войск. Их основной задачей является преследование террористов в зонах боевых действий и вражеских странах.

Сообщается, что самой новой и быстрорастущей группой этой армии являются кибербойцы, которые работают под вымышленными именами и собирают в Сети информацию, а также могут принимать участие в кампаниях влияния в социальных сетях.

Newsweek удалось поговорить с одним из вышедших в отставку старших офицеров секретной армии. Он рассказал, что об истинных масштабах программы ничего не известно, а также выразил мнение, что желание быть неуязвимыми для врага выгодно только США, однако в глобальном масштабе эта тенденция затрудняет решение конфликтов.