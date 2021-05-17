США создали секретную армию из 60 тысяч бойцов

За последние десять лет Пентагон создал огромную секретную армию, насчитывающую около шестидесяти тысяч человек.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, к такому выводу пришло изданию Newsweek после двухлетнего расследования.
Согласно данным издания, численность этого военного формирования в десять раз превышает количество подпольно работающих сотрудников ЦРУ.
Как показали результаты расследования, "тайные" солдаты работают как внутри страны, так и на зарубежном направлении, выполняя задачи в военной форме или под видом гражданских.
Кроме того, по информации издания, в этой программе участвуют около 130 частных компаний, которые ежегодно тратят более 900 миллионов долларов на оплату услуг секретной армии.
Речь идет о создании фальшивой документации, оплаты счетов и налогов лиц, работающих под вымышленными именами, а также изготовлении специальных устройств и техники для прослушивания и слежки в самых отдаленных уголках Ближнего Востока и Африки.
Силы специального назначения Армии США составляют более половины всего состава секретных войск. Их основной задачей является преследование террористов в зонах боевых действий и вражеских странах.
Сообщается, что самой новой и быстрорастущей группой этой армии являются кибербойцы, которые работают под вымышленными именами и собирают в Сети информацию, а также могут принимать участие в кампаниях влияния в социальных сетях.
Newsweek удалось поговорить с одним из вышедших в отставку старших офицеров секретной армии. Он рассказал, что об истинных масштабах программы ничего не известно, а также выразил мнение, что желание быть неуязвимыми для врага выгодно только США, однако в глобальном масштабе эта тенденция затрудняет решение конфликтов.