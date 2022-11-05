США создадут в Германии штаб по оказанию долгосрочной военной помощи Украине

США создают в Германии штаб, который будет контролировать и координировать все поставки оружия Киеву и военную подготовку украинских военнослужащих.

США создают в Германии штаб, который будет контролировать и координировать все поставки оружия Киеву и военную подготовку украинских военнослужащих.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила журналистам официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх.

Новая структура в германском Висбадене станет "специальным штабом, который будет действовать под руководством Европейского командования вооруженных сил США в целях координации усилий", сказала она на брифинге.

Сингх отметила, что штаб будет называться "Группой содействия безопасности Украины", его создание свидетельствует о том, что программа помощи Киеву рассчитана на "долгосрочную перспективу".

Агентство Associated Press, комментируя сообщение о создании новой структуры, пишет, что США с начала Россией специальной военной операции выделили Украине оружия и другого оборудования на сумму более 18,2 млрд долларов.