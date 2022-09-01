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США создадут сеть дронов на Ближнем Востоке для сдерживания Ирана

США создадут сеть дронов на Ближнем Востоке для сдерживания Ирана Военно—морской флот США работает с Израилем, Саудовской Аравией и другими странами Ближнего Востока над созданием сети беспилотных летательных аппаратов, стремясь ограничить присутствие иранских военных в регионе.
Другие страны
1 сентября 2022 г. 09:08
США создадут сеть дронов на Ближнем Востоке для сдерживания Ирана

Военно-морской флот США работает с Израилем, Саудовской Аравией и другими странами Ближнего Востока над созданием сети беспилотных летательных аппаратов, стремясь ограничить присутствие иранских военных в регионе.

Как передает Report со ссылкой на The Wall Street Journal, к следующему лету США ожидают, что 100 небольших беспилотных летательных аппаратов наблюдения, предоставленных различными странами, будут действовать от Суэцкого канала в Египте до вод у побережья Ирана и передавать информацию в командный центр в Бахрейне, штаб-квартиру Пятого флота США.

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Версия на английском языке US to create network of drones in Middle East to contain Iran

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