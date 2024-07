Американские военные уничтожили три беспилотных надводных аппарата мятежников-хуситов из йеменского движения "Ансар Аллах".

Как передает Report, об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети Х.

"За последние 24 часа силы Центрального командования США провели операцию по самообороне, уничтожив три беспилотных надводных аппарата хуситов в Красном море", - говорится в сообщении.