США сообщили об уничтожении трех беспилотников хуситов в Йемене

Соединенные Штаты уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) и один беспилотный катер мятежников-хуситов из йеменского движения "Ансар Аллах".

Соединенные Штаты уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) и один беспилотный катер мятежников-хуситов из йеменского движения "Ансар Аллах".

Как передает Report , об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"За последние 24 часа силы США успешно уничтожили два БПЛА над Красным морем и один беспилотный катер в Красном море", - говорится в сообщении, опубликованном командованием на его странице в социальной сети X.

ВС США утверждают, что эти беспилотные аппараты представляли непосредственную угрозу для американских, коалиционных и торговых судов в регионе.

Отметим, что хуситы регулярно атакуют у берегов Йемена корабли, которые, по их мнению, связаны с Израилем и США. Ранее после одной из таких атак в Красном море затонуло грузовое судно Tutor. Об атаке на корабль 12 июня сообщило CENTCOM. В результате было повреждено машинное отделение, на судне возникла обширная течь. До этого военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что Tutor получило серьезные повреждения и может затонуть. Он утверждал, что судно подверглось атаке, поскольку "владеющая им компания нарушила запрет на проход в порты оккупированной Палестины".

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа 7 октября 2023 года представители хуситов заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в анклаве не будет прекращена.