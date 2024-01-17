США сообщили об уничтожении четырех ракет хуситов в Йемене

ВС США уничтожили на территории Йемена четыре противокорабельные баллистические ракеты хуситов.

ВС США уничтожили на территории Йемена четыре противокорабельные баллистические ракеты хуситов.

Как передает Report , об этом сообщило Центрально командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети Х.

"ВС США нанесли удар и уничтожили четыре противокорабельных баллистических ракеты хуситов, которые были готовы к запуску с подконтрольных хуситам территорий Йемена", - говорится в сообщении командования.

После обострения конфликта в секторе Газа движение хуситов заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам CENTCOM, с середины ноября прошлого года хуситы атаковали более 20 гражданских судов в Красном море.

В ночь на 12 января вооруженные силы США и Великобритании нанесли удары по объектам хуситов в Йемене в ответ на их атаки на суда в Красном море. Целями стали, в частности, места дислокации ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции хуситов.