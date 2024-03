США сообщили о выпущенных хуситами трех противокорабельных баллистических ракетах

Мятежники-хуситы движения "Ансар Аллах" выпустили три противокорабельные баллистические ракеты в направлении Красного моря.

Как передает Report , об этом сообщило в пятницу Центральное командование ВС США.

"15 марта примерно между 20:30 и 22:50 по времени Саны, поддерживаемые Ираном мятежники-хуситы выпустили три противокорабельные баллистические ракеты из подконтрольных районов Йемена в направлении Красного моря", - говорится в сообщении, опубликованном командованием в X (ранее Twitter).

При этом командование подчеркнуло, что ни силы США, ни коммерческие суда не пострадали в результате последней атаки хуситов.