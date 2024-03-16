США сообщили о выпущенных хуситами трех противокорабельных баллистических ракетах
США сообщили о выпущенных хуситами трех противокорабельных баллистических ракетахМятежники-хуситы движения "Ансар Аллах" выпустили три противокорабельные баллистические ракеты в направлении Красного моря.
Мятежники-хуситы движения "Ансар Аллах" выпустили три противокорабельные баллистические ракеты в направлении Красного моря.
Как передает Report, об этом сообщило в пятницу Центральное командование ВС США.
"15 марта примерно между 20:30 и 22:50 по времени Саны, поддерживаемые Ираном мятежники-хуситы выпустили три противокорабельные баллистические ракеты из подконтрольных районов Йемена в направлении Красного моря", - говорится в сообщении, опубликованном командованием в X (ранее Twitter).
При этом командование подчеркнуло, что ни силы США, ни коммерческие суда не пострадали в результате последней атаки хуситов.
March 15 Red Sea Update
Between approximately 8:30 and 10:50 p.m. (Sanaa time) on March 15, Iranian-backed Houthi terrorists fired three anti-ship ballistic missiles from Houthi-controlled areas of Yemen toward the Red Sea. There were no injuries or damage reported by U.S.,… pic.twitter.com/T4kyauxEsM