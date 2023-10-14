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США сообщили о прибытии своих истребителей F-15E на Ближний Восток

США сообщили о прибытии своих истребителей F-15E на Ближний Восток Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ), в зоне оперативной ответственности которого находится Ближний Восток, сообщило о прибытии в регион истребителей-бомбардировщиков F-15E Strike Eagle.
Другие страны
14 октября 2023 г. 09:15
США сообщили о прибытии своих истребителей F-15E на Ближний Восток

Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ), в зоне оперативной ответственности которого находится Ближний Восток, сообщило о прибытии в регион истребителей-бомбардировщиков F-15E Strike Eagle.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Истребители F-15E Strike Eagle 494-й экспедиционной эскадрильи прибыли в зону ответственности СЕНТКОМ для укрепления позиций США и наращивания воздушных операций на Ближнем Востоке", - сообщило командование на своей странице в социальной сети "X".

Ранее в восточную часть Средиземного моря прибыла авианосная ударная группа Gerald Ford. Министр обороны США Ллойд Остин в ходе совместной пресс-конференции со своим израильским коллегой Йоавом Галантом заявил, что США готовы направить вслед за авианосцем Gerald Ford и кораблями на Ближний Восток дополнительные силы и средства в случае необходимости.

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