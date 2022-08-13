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США сообщили о переброске элитной дивизии в ЕС для усиления НАТО

США сообщили о переброске элитной дивизии в ЕС для усиления НАТО В США решили усилить восточный фланг НАТО.
Другие страны
13 августа 2022 г. 06:25
США сообщили о переброске элитной дивизии в ЕС для усиления НАТО

В США решили усилить восточный фланг НАТО.

Как передает Report, об этом сообщило представительство страны в НАТО сообщило в Twitter.

Отмечается, что для усиления восточного фланга НАТО планируется перебросить в ЕС элитную дивизию.

"Спустя 80 лет 101-ая воздушно-десантная дивизия возвращается в Европу", — сказано в сообщении.

Отмечается, что около 2,4 тыс. солдат разместят в Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии для защиты воздушного фланга альянса.

В Североатлантическом альянсе заявили, что в ближайшее время планируется увеличить численность сил высокой готовности на восточном фланге с 40 до более, чем 300 тыс.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ 80 ildən sonra NATO-nun şərq ölkələrinə hava-desant qüvvələri göndərəcək

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