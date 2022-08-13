США сообщили о переброске элитной дивизии в ЕС для усиления НАТО

В США решили усилить восточный фланг НАТО.

В США решили усилить восточный фланг НАТО.

Как передает Report , об этом сообщило представительство страны в НАТО сообщило в Twitter .

Отмечается, что для усиления восточного фланга НАТО планируется перебросить в ЕС элитную дивизию.

"Спустя 80 лет 101-ая воздушно-десантная дивизия возвращается в Европу", — сказано в сообщении.

Отмечается, что около 2,4 тыс. солдат разместят в Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии для защиты воздушного фланга альянса.

В Североатлантическом альянсе заявили, что в ближайшее время планируется увеличить численность сил высокой готовности на восточном фланге с 40 до более, чем 300 тыс.