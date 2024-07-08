США сообщили о новом ударе по Йемену

Американские военные нанесли очередной удар по территории Йемена, уничтожив два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах".
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"За прошедшие 24 часа силы CENTCOM уничтожили два БПЛА на подконтрольной хуситам территории Йемена", - говорится в сообщении.
Помимо этого, партнеры США по международной коалиции, как отметили в командовании, уничтожили два беспилотника в небе над Аденским заливом.
После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа 7 октября 2023 года представители хуситов заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в анклаве не будет прекращена.