О нас

США сообщили о нанесении ударов по объектам группировки "Катаиб Хезболлах" в Ираке

США сообщили о нанесении ударов по объектам группировки "Катаиб Хезболлах" в Ираке Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) нанесло удары по объектам группировки "Катаиб Хезболлах" в Ираке в ответ на нападения на коалиционные силы в Ираке и Сирии.
Другие страны
26 декабря 2023 г. 08:39
США сообщили о нанесении ударов по объектам группировки Катаиб Хезболлах в Ираке

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) нанесло удары по объектам группировки "Катаиб Хезболлах" в Ираке в ответ на нападения на коалиционные силы в Ираке и Сирии.

Как передает Report, соответствующая публикация размещена на странице командования в социальной сети X (ранее Twitter).

"CENTCOM нанесло удары по объектам террористической группировки "Катаиб Хезболлах" в Ираке в ответ на многочисленные нападения на коалиционные силы в Ираке и Сирии, американские силы нанесли авиаудары по объектам "Катаиб Хезболлах", - говорится в заявлении.

В сообщении отмечается, что в результате ударов были уничтожены несколько объектов "Катаиб Хезболлах" и, вероятно, погибли несколько боевиков группировки.

"Признаков, что пострадали гражданские лица, нет", - указывается в заявлении.

По данным Пентагона, с 17 октября американские войска в Сирии и Ираке подверглись нападениям 66 раз. На сирийской территории дислоцировано около 900 американских военнослужащих, в Ираке - 2,5 тыс.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Профессор университета Аляски: Необходимо всем придерживаться решений COP для сохранения Земли
Профессор университета Аляски: Необходимо всем придерживаться решений COP для сохранения Земли
25 декабря 2023 г. 17:29
Эксперт: COP29 в Азербайджане - стратегическая инициатива в решении глобальных проблем
Эксперт: COP29 в Азербайджане - стратегическая инициатива в решении глобальных проблем
25 декабря 2023 г. 16:43
Эксперт: Азербайджан станет хорошей площадкой для обсуждений COP29
Эксперт: Азербайджан станет хорошей площадкой для обсуждений COP29
21 декабря 2023 г. 17:31
Представитель Генсека ООН: С нетерпением ждем председательства Азербайджана в COP29
ФотоПредставитель Генсека ООН: С нетерпением ждем председательства Азербайджана в COP29
19 декабря 2023 г. 15:33
Ильхам Гасымов: Вскоре ожидаются положительные изменения в деятельности Дворца Гейдара Алиева
Ильхам Гасымов: Вскоре ожидаются положительные изменения в деятельности Дворца Гейдара Алиева
12 декабря 2023 г. 12:30
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
8 декабря 2023 г. 14:09
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
6 декабря 2023 г. 17:37
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
4 декабря 2023 г. 17:33
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
4 декабря 2023 г. 15:43
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
2 декабря 2023 г. 14:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi