США сообщили о нанесении ударов по объектам группировки "Катаиб Хезболлах" в Ираке

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) нанесло удары по объектам группировки "Катаиб Хезболлах" в Ираке в ответ на нападения на коалиционные силы в Ираке и Сирии.

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) нанесло удары по объектам группировки "Катаиб Хезболлах" в Ираке в ответ на нападения на коалиционные силы в Ираке и Сирии.

Как передает Report , соответствующая публикация размещена на странице командования в социальной сети X (ранее Twitter).

"CENTCOM нанесло удары по объектам террористической группировки "Катаиб Хезболлах" в Ираке в ответ на многочисленные нападения на коалиционные силы в Ираке и Сирии, американские силы нанесли авиаудары по объектам "Катаиб Хезболлах", - говорится в заявлении.

В сообщении отмечается, что в результате ударов были уничтожены несколько объектов "Катаиб Хезболлах" и, вероятно, погибли несколько боевиков группировки.

"Признаков, что пострадали гражданские лица, нет", - указывается в заявлении.

По данным Пентагона, с 17 октября американские войска в Сирии и Ираке подверглись нападениям 66 раз. На сирийской территории дислоцировано около 900 американских военнослужащих, в Ираке - 2,5 тыс.