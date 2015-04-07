США сообщили о четвертом задержанном из СНГ, обвиняемом в поддержке ИГ

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Власти США сообщили о четвертом задержанном в деле выходцев из стран СНГ, обвиняемых в поддержке и намерении присоединиться к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ). Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, согласно документам федерального суда восточного округа Нью-Йорка (Бруклин), 26-летний гражданин Узбекистана Дилхайот Касимов обвинен в сговоре и сборе средств на поездку проживающих в США лиц за границу для борьбы на стороне ИГ. По версии прокуратуры, Касимов работал вместе с Аброром Хабибовым, собирая порядка 1600 долларов на поездку в Сирию для Ахрора Сайдахметова. Данную сумму наличными деньгами Сайдахметов имел при себе в момент задержания в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке в феврале, когда он намеревался вылететь в Турцию.

При задержании Касимов признался, что передал деньги Сайдахметову, при этом он знал, что тот собирался в Сирию.

24-летний Абдурасул Журабоев из Узбекистана и 19-летний гражданин Казахстана Ахрор Сайдахметов были задержаны ранее по обвинению в намерении отправится в Сирию, чтобы присоединится к группировке "Исламское государство". Третий задержанный, 30-летний Аброр Хабибов, также гражданин Узбекистана, обвиняется в организации локальной сети поддержки по сбору средств в пользу ИГ.