США сократят военную помощь Саудовской Аравии

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ США намерены прекратить поставки высокоточного управляемого оружия Саудовской Аравии, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Это связано с сообщениями о большом числе жертв среди мирного населения в Йемене, где арабская коалиция под руководством саудовцев ведет борьбу с повстанцами.

В Вашингтоне обеспокоены ошибками, которые допускаются при ударах с воздуха.

В результате воздушного налета 8 октября погибли не менее 140 человек, главным образом мирные жители, более пятисот получили ранения.

При этом несмотря на сокращение поставок высокоточного оружия, американцы продолжат военное сотрудничество с Эр-Риядом. Речь идет об обмене разведданными и обучении саудовских пилотов.

Остается в силе и контракт на поставку американских боевых вертолетов в Саудовскую Аравию на сумму более 3 млрд долларов.