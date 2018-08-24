Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ "США сократят финансирование ООН на сумму выплат Совету по правам человека (СПЧ)".

Как передает Report со ссылкой на "КоммерсантЪ", об этом заявил помощник американского президента по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

Отметим, что на данный момент США оплачивают 22% бюджета ООН.

По словам Д.Болтона, Вашингтон подсчитает, сколько тратит на СПЧ ООН и управление Верховного комиссара ООН по правам человека, и на эту сумму сократит общие выплаты организации. При этом он выразил надежду, что сокращение отразится именно на деятельности СПЧ.

США вышли из СПЧ ООН 20 июня. Поводом для подобного шага стали резолюции совета с критикой политики ключевого союзника Вашингтона на Ближнем Востоке — Израиля.