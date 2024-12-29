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США сократили военную помощь Киеву

США сократили военную помощь Киеву Соединенные Штаты в 2024 году сократили объемы помощи Украине по сравнению с прошлым годом.
Другие страны
29 декабря 2024 г. 08:59
США сократили военную помощь Киеву

Соединенные Штаты в 2024 году сократили объемы помощи Украине по сравнению с прошлым годом.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Пентагона.

В уходящем году США выделили Киеву около $19,5 млрд, значительная доля американской помощи шла на укрепление ПВО Украины. При этом в 2023 году объем американской помощи Украине составил $24,7 млрд, а в 2022 году – $19,875 млрд.

Тем не менее в течение уходящего года, свидетельствуют данные оборонного ведомства США, объем предоставленных ВСУ ракет для комплексов ПВО NASAMS и Patriot значительно вырос.

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Версия на английском языке US aid to Ukraine slowed down in 2024, showed aim to build its air defense
Версия на азербайджанском языке ABŞ Ukraynaya hərbi yardımın həcmini azaldıb

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