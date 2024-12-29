США сократили военную помощь Киеву

Соединенные Штаты в 2024 году сократили объемы помощи Украине по сравнению с прошлым годом.

Соединенные Штаты в 2024 году сократили объемы помощи Украине по сравнению с прошлым годом.

Как передает Report , об этом свидетельствуют данные Пентагона.

В уходящем году США выделили Киеву около $19,5 млрд, значительная доля американской помощи шла на укрепление ПВО Украины. При этом в 2023 году объем американской помощи Украине составил $24,7 млрд, а в 2022 году – $19,875 млрд.

Тем не менее в течение уходящего года, свидетельствуют данные оборонного ведомства США, объем предоставленных ВСУ ракет для комплексов ПВО NASAMS и Patriot значительно вырос.