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США сократили производство F-35 из-за пандемии

США сократили производство F-35 из-за пандемии Американская компания Lockheed Martin поставит США меньшее число истребителей F-35, чем планировалось, из-за пандемии COVID-19.
Другие страны
28 сентября 2021 г. 08:44
США сократили производство F-35 из-за пандемии

Американская компания Lockheed Martin поставит США меньшее число истребителей F-35, чем планировалось, из-за пандемии COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на агентство Bloomberg, первоначально компания должна была поставить Пентагону в 2022 году от 158 до 163 истребителей. Однако в понедельник она заявила, что сможет произвести только 151-153 военных самолетов в следующем году, а начиная с 2023 и "в обозримом будущем" будет поставлять по 156 истребителей.

Как пишет агентство, пересмотр объема поставок "обеспечивает предсказуемость и стабильность производственного процесса, в то время как отрасль восстанавливает дефицит самолетов, возникший из-за пандемии COVID-19 в прошлом году". В этом году компания, которая является крупнейшим оборонным подрядчиком США, планирует поставить до 139 истребителей F-35.

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