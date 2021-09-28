США сократили производство F-35 из-за пандемии

Американская компания Lockheed Martin поставит США меньшее число истребителей F-35, чем планировалось, из-за пандемии COVID-19.
Как передает Report со ссылкой на агентство
Как пишет агентство, пересмотр объема поставок "обеспечивает предсказуемость и стабильность производственного процесса, в то время как отрасль восстанавливает дефицит самолетов, возникший из-за пандемии COVID-19 в прошлом году". В этом году компания, которая является крупнейшим оборонным подрядчиком США, планирует поставить до 139 истребителей F-35.