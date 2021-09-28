США сократили производство F-35 из-за пандемии

Американская компания Lockheed Martin поставит США меньшее число истребителей F-35, чем планировалось, из-за пандемии COVID-19.

Американская компания Lockheed Martin поставит США меньшее число истребителей F-35, чем планировалось, из-за пандемии COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на агентство Bloomberg , первоначально компания должна была поставить Пентагону в 2022 году от 158 до 163 истребителей. Однако в понедельник она заявила, что сможет произвести только 151-153 военных самолетов в следующем году, а начиная с 2023 и "в обозримом будущем" будет поставлять по 156 истребителей.

Как пишет агентство, пересмотр объема поставок "обеспечивает предсказуемость и стабильность производственного процесса, в то время как отрасль восстанавливает дефицит самолетов, возникший из-за пандемии COVID-19 в прошлом году". В этом году компания, которая является крупнейшим оборонным подрядчиком США, планирует поставить до 139 истребителей F-35.