США сократили персонал, поддерживающий арабскую коалицию в Йемене

Баку. 20 Августа. REPORT.AZ/ Американские военные вывезли из Саудовской Аравии сотрудников, которые координировали поддержку воздушной кампании коалиции арабских стран во главе с Эр-Риядом в Йемене.

Как передает Report, об этом сообщили агентству Рейтер источники в правительстве США.

По словам представителя ВМС США лейтенанта Яна МакКоннехи, в настоящий момент американскую поддержку, в том числе дозаправку самолетов коалиции в полете и ограниченный обмен разведданными, координируют менее пяти человек, в то время как изначально эту функцию выполняли 45 сотрудников.

Персонал покинул Эр-Рияд в июне.