США сократили часть ограничений для иранских дипломатов в Нью-Йорке

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде сообщил, что в Тегеране "не считают сокращения ограничений достаточными"

Власти США сократили часть ограничений на передвижение для иранских дипломатов в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, но не отметили их полностью. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил cегодня на пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"О снятии ограничений не было речи. Ограничения были только сокращены", - сказал он. По словам дипломата, "сокращение ограничений вступает в силу с сегодняшнего дня, но указанные 25 миль (расстояние, на которое иранским дипломатам разрешено удаляться от штаб-квартиры ООН) также нарушают международное право".

Он добавил, что иранская сторона "не считает сокращения ограничений достаточными".

Ограничения на передвижения для иранских дипломатов в районе штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке были введены правительством президента Дональда Трампа. Согласно распоряжению предыдущей администрации США, иранским дипломатам было разрешено передвигаться исключительно между зданием ООН, представительством Ирана при ООН, резиденцией посла Ирана и аэропортом Джона Кеннеди.