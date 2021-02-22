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США сократили часть ограничений для иранских дипломатов в Нью-Йорке

США сократили часть ограничений для иранских дипломатов в Нью-Йорке Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде сообщил, что в Тегеране "не считают сокращения ограничений достаточными"
Другие страны
22 февраля 2021 г. 13:51
США сократили часть ограничений для иранских дипломатов в Нью-Йорке

Власти США сократили часть ограничений на передвижение для иранских дипломатов в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, но не отметили их полностью. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил cегодня на пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"О снятии ограничений не было речи. Ограничения были только сокращены", - сказал он. По словам дипломата, "сокращение ограничений вступает в силу с сегодняшнего дня, но указанные 25 миль (расстояние, на которое иранским дипломатам разрешено удаляться от штаб-квартиры ООН) также нарушают международное право".

Он добавил, что иранская сторона "не считает сокращения ограничений достаточными".

Ограничения на передвижения для иранских дипломатов в районе штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке были введены правительством президента Дональда Трампа. Согласно распоряжению предыдущей администрации США, иранским дипломатам было разрешено передвигаться исключительно между зданием ООН, представительством Ирана при ООН, резиденцией посла Ирана и аэропортом Джона Кеннеди.

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