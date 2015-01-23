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    США сокращают число дипломатов в Йемене

    При этом посольство продолжит свою работу

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Госдепартамент США заявил о сокращении числа дипломатов в Йемене на фоне событий в этой стране. Как сообщает Report об этом говорится в  сообщении пресс-службы Госдепартамента.

    "Посольство США в Сане еще больше сократило число американских граждан, работающих в Йемене, — говорится в сообщении ведомства. — Посольство будет работать, при этом мы можем продолжать переориентировать ресурсы в зависимости от ситуации на месте".

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