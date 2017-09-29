США сокращают число дипломатов и приостанавливают выдачу виз на Кубе

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ США объявили о сокращении дипломатического персонала и прекращении выдачи виз на Кубе.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил высокопоставленный представитель Госдепартамента.

Он напомнил, что "за последние месяцы 21 американский сотрудник подвергся акустическим атакам".

По его словам, "расследование продолжается, и следователи пока не знают, кто причастен к этому".

"До тех пор, пока правительство Кубы не гарантирует безопасность дипломатов, в нашем посольстве будет работать только тот персонал, присутствие которого на месте обязательно", - сказал представитель госдепартамента в ходе телефонного брифинга для журналистов.