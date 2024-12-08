США сохранят военное присутствие на востоке Сирии для борьбы с ИГ

США сохранят военное присутствие на востоке Сирии в рамках борьбы с ИГ.

США сохранят военное присутствие на востоке Сирии в рамках борьбы с ИГ.

Как передает Report, об этом заявил заместитель помощника министра обороны США Даниэль Шапиро, выступая на форуме "Манамский диалог" в столице Бахрейна.

"В то время как ситуация в Сирии стремительно развивается, США продолжат тесно консультироваться с партнерами в регионе, которых затронул кризис, чтобы помочь им обеспечить свою безопасность. Наши обязательства перед ними сильны как никогда. Мы также сохраним присутствие на востоке Сирии - исключительно в целях окончательной победы над ИГ, это не имеет ничего общего с другими аспектами конфликта", - отметил он.

Представитель Пентагона добавил, что США продолжат принимать необходимые меры, чтобы защищать американские силы и партнеров и не допустить возрождения ИГ на востоке Сирии.

Напомним, что 27 ноября оппозиционные силы совершили масштабное нападение на Алеппо и другие населенные пункты на севере Сирии. Утром 8 декабря Дамаск перешел под контроль вооруженных группировок, после чего президент Башар Асад покинул столицу.