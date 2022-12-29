О нас

США сохранили введенные в 1998 году санкции против России

США сохранили введенные в 1998 году санкции против России Соединенные Штаты сохранили действующие санкции против России, введенные на основании американского Закона о международной религиозной свободе от 1998 года.
Другие страны
29 декабря 2022 г. 01:55
США сохранили введенные в 1998 году санкции против России

Соединенные Штаты сохранили действующие санкции против России, введенные на основании американского Закона о международной религиозной свободе от 1998 года.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уведомление, поступившие в электронную базу Федерального реестра — сборника официальных документов американского правительства.

В публикации отмечается, что 30 ноября государственный секретарь США Энтони Блинкен принял решение о внесении Ирана, Китая, Северной Кореи, Кубы, Мьянмы, Никарагуа, Пакистана, РФ, Саудовской Аравии, Таджикистана, Туркмении и Эритерии в список государств, которые вызывают особую обеспокоенность в рамках Закона о международной религиозной свободе.

Агентство подчеркивает, что по положениям американского Закона о международной религиозной свободе от 1998 года, внешнеполитическое ведомство США составляет ежегодный доклад о свободе религии в мире.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ABŞ Rusiyaya qarşı 1998-ci ildə tətbiq etdiyi sanksiyaları qüvvədə saxlayıb

Самое читаемое

СМИ: Турция перестала выдавать туристические ВНЖ гражданам РФ
СМИ: Турция перестала выдавать туристические ВНЖ гражданам РФ
28 декабря 2022 г. 00:36
Опасный патоген обнаружен в импортированном из Ирана болгарском перце
ФотоОпасный патоген обнаружен в импортированном из Ирана болгарском перце
22 декабря 2022 г. 10:51
AZAL объявляет о старте продаж 10 тыс. билетов по 29 евро  
AZAL объявляет о старте продаж 10 тыс. билетов по 29 евро  
22 декабря 2022 г. 12:35
ВОЗ: Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 650 млн
ВОЗ: Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 650 млн
22 декабря 2022 г. 06:11
Президент Азербайджана принял участие в заседании глав государств СНГ в Петербурге
ФотоПрезидент Азербайджана принял участие в заседании глав государств СНГ в Петербурге
26 декабря 2022 г. 21:37
Пассажиры вынужденно севшего в Баку лайнера вылетят другим самолетом
ФотоПассажиры вынужденно севшего в Баку лайнера вылетят другим самолетом
23 декабря 2022 г. 15:30
Открыт участок дороги Баку-Губа
Открыт участок дороги Баку-Губа
23 декабря 2022 г. 16:01
Производитель БПЛА Байрактар приступает к деятельности в Азербайджане
Производитель БПЛА "Байрактар" приступает к деятельности в Азербайджане
26 декабря 2022 г. 13:08
Анар Керимов освобожден от должности министра культуры
Анар Керимов освобожден от должности министра культуры
22 декабря 2022 г. 13:23
Миротворцы демонтировали и вывезли палатки и жилблоки в направлении Лачынского поста
ФотоМиротворцы демонтировали и вывезли палатки и жилблоки в направлении Лачынского поста
24 декабря 2022 г. 15:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi