США сохранили введенные в 1998 году санкции против России

Соединенные Штаты сохранили действующие санкции против России, введенные на основании американского Закона о международной религиозной свободе от 1998 года.

Соединенные Штаты сохранили действующие санкции против России, введенные на основании американского Закона о международной религиозной свободе от 1998 года.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уведомление, поступившие в электронную базу Федерального реестра — сборника официальных документов американского правительства.

В публикации отмечается, что 30 ноября государственный секретарь США Энтони Блинкен принял решение о внесении Ирана, Китая, Северной Кореи, Кубы, Мьянмы, Никарагуа, Пакистана, РФ, Саудовской Аравии, Таджикистана, Туркмении и Эритерии в список государств, которые вызывают особую обеспокоенность в рамках Закона о международной религиозной свободе.

Агентство подчеркивает, что по положениям американского Закона о международной религиозной свободе от 1998 года, внешнеполитическое ведомство США составляет ежегодный доклад о свободе религии в мире.