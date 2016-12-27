США сохранили мировое лидерство по продажам оружия в 2015 году

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ В 2015 году США сохранили за собой первое место в мире по продажам оружия, продав вооружений на общую сумму порядка 40 млрд долларов. Как сообщает Report cо ссылкой на The New York Times, об этом говорится в докладе исследовательской службы конгресса.

На втором месте - Франция, которой в 2015 году удалось продать оружия на сумму порядка 15 млрд долларов.

Доходы России в 2015 году от продажи оружия в целом остались на уровне 2014 года — наблюдается незначительное снижение с 11,2 млрд до 11,1 млрд. долларов США.

Уточняется, что крупнейшими покупателями вооружений в 2015 году стали Катар с контрактами на сумму более 17 млрд, Египет с 12 млрд долларами. Саудовская Аравия заняла третье место, подписав контракты на 8 млрд долларов.

При этом The New York Times отмечает, что объемы торговли оружием по всему миру упали на 9 млрд — с 89 млр. в 2014 году до 80 млрд долларов в 2015 году.