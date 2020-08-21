О нас
Report Georgia

США согласились на переговоры с РФ по разоружению без КНР

США согласились на переговоры с РФ по разоружению без КНР США отказались от своего требования участия Китая в переговорах с Россией по контролю над ядерными вооружениями
Другие страны
21 августа 2020 г. 10:46
США согласились на переговоры с РФ по разоружению без КНР

США отказались от своего требования участия Китая в переговорах с Россией по контролю над ядерными вооружениями.

Как передает Report, об этом сообщает Axios со ссылкой на спецпредставителя американского президента по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли.

Известно, что накануне Биллингсли участвовал в переговорах с заместителем главы МИД России Сергеем Рябковым в Вене.

По данным портала, администрация президента США Дональда Трампа теперь намеревается достичь политического соглашения с РФ, а после надавить на Китай с целью его присоединения к переговорам, а в дальнейшем — и самому договору.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Самое важное

Умайра Тагиева: Нынешний август сильно отличается от жаркого и сухого
Умайра Тагиева: Нынешний август сильно отличается от жаркого и сухого
20 августа 2020 г. 18:00
Задержаны глава ИВ, заместитель и заведующий отделом
ФотоЗадержаны глава ИВ, заместитель и заведующий отделом
19 августа 2020 г. 15:30
Военнослужащим Госпогранслужбы присвоены высшие воинские звания
Военнослужащим Госпогранслужбы присвоены высшие воинские звания
17 августа 2020 г. 15:26
Разрешена деятельность кафе и ресторанов 
Разрешена деятельность кафе и ресторанов 
15 августа 2020 г. 10:31
МВД обратилось к гражданам в связи с месяцем Мухаррам и днем Ашура 
МВД обратилось к гражданам в связи с месяцем Мухаррам и днем Ашура 
14 августа 2020 г. 17:44

Последние новости

10:46
США согласились на переговоры с РФ по разоружению без КНР Другие страны
10:44
Азербайджанская нефть подешевела Энергетика
10:34
ФотоВ Азербайджане таможня предотвратила незаконный ввоз сигарет и лекарств Происшествия
10:30
На экзаменах по приему на работу учителей примут участие почти 3 тыс. кандидатов Наука и образование
10:22
В Казахстане будут построены крупные логистические центры Бизнес
10:17
Китайский мегаполис затопило крупнейшее за последние 80 лет наводнение Другие страны
10:04
Из-за лесных пожаров в Калифорнии погибли 5 человек Другие страны
09:59
Генпрокуратура Азербайджана на онлайн-сессии в Instagram отвечает на вопросы Происшествия
09:59
Поставки смартфонов в мире сократились на 16% ИКТ
09:55
Главный тренер "Лачи": Предстоит трудный матч с азербайджанской командой Футбол
09:25
Немецкий самолет вылетел за Навальным В регионе
09:17
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (21.08.2020) Финансы
09:15
Из сектора Газа 7 ракет были выпущены по Израилю Другие страны
08:47
ФотоБен Аффлек вернется к роли Бэтмена Это интересно
08:29
Данные об испытаниях вакцины от COVID-19 в США могут стать доступны в октябре Здоровье
Вся новостная лента