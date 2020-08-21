США согласились на переговоры с РФ по разоружению без КНР

США отказались от своего требования участия Китая в переговорах с Россией по контролю над ядерными вооружениями

США отказались от своего требования участия Китая в переговорах с Россией по контролю над ядерными вооружениями.

Как передает Report, об этом сообщает Axios со ссылкой на спецпредставителя американского президента по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли.

Известно, что накануне Биллингсли участвовал в переговорах с заместителем главы МИД России Сергеем Рябковым в Вене.

По данным портала, администрация президента США Дональда Трампа теперь намеревается достичь политического соглашения с РФ, а после надавить на Китай с целью его присоединения к переговорам, а в дальнейшем — и самому договору.