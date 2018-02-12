США собираются вложить в свою инфраструктуру $1,5 трлн инвестиций

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Власти США планируют вложить в свою инфраструктуру инвестиции на сумму в $1,5 трлн, которые пойдут на ее модернизацию.

Как передает Report о ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во время беседы с журналистами представитель вашингтонской администрации высокого ранга.

Он рассказал о четырех тезисах программы американского лидера Дональда Трампа, которая будет опубликована в понедельник.

"Мы хотим стимулировать инфраструктуру новыми инвестициями в размере $1,5 трлн. Мы хотим сократить на два года процесс выдачи разрешений [на строительство и модернизацию объектов инфраструктуры]. Мы хотим инвестировать в сельскую инфраструктуру", - подчеркнул представитель исполнительной власти.