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    США собираются вложить в свою инфраструктуру $1,5 трлн инвестиций

    Речь может идти о вложениях в сельскую инфраструктуру

    Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Власти США планируют вложить в свою инфраструктуру инвестиции на сумму в $1,5 трлн, которые пойдут на ее модернизацию.

    Как передает Report о ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во время беседы с журналистами представитель вашингтонской администрации высокого ранга.

    Он рассказал о четырех тезисах программы американского лидера Дональда Трампа, которая будет опубликована в понедельник.

    "Мы хотим стимулировать инфраструктуру новыми инвестициями в размере $1,5 трлн. Мы хотим сократить на два года процесс выдачи разрешений [на строительство и модернизацию объектов инфраструктуры]. Мы хотим инвестировать в сельскую инфраструктуру", - подчеркнул представитель исполнительной власти. 

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