О нас

США собираются поставлять Украине дальнобойные дроны-камикадзе

США собираются поставлять Украине дальнобойные дроны-камикадзе Армия США готова заключить контракт на поставку для Украины дронов-камикадзе Switchblade 600 с боеголовкой от Javelin, способных преодолеть 40 км за 20 минут и барражировать в воздухе еще 20 минут, ожидая указания цели, cообщает Report со ссылкой на заруб
Другие страны
22 августа 2022 г. 20:45
США собираются поставлять Украине дальнобойные дроны-камикадзе

Армия США готова заключить контракт на поставку для Украины дронов-камикадзе Switchblade 600 с боеголовкой от Javelin, способных преодолеть 40 км за 20 минут и барражировать в воздухе еще 20 минут, ожидая указания цели, cообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

По данным издания, заключение контракта на 10 боеприпасов с производителем дронов — компанией AeroVironment — ожидается в течение 30 дней, сообщила пресс-секретарь Пентагона Джессика Максвелл.

"Они могут быть запущены за пределы досягаемости российских систем и нанести ущерб российской инфраструктуре", — заявил внештатный старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности (CNAS) Сэмюэл Бендетт.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке US poised to award contract for longer-range kamikaze drones for Ukraine 
Версия на азербайджанском языке ABŞ Ukraynaya uzaqmənzilli kamikadze dronlar verməyə hazırlaşır

Самое читаемое

В сентябре-ноябре в Баку пройдут восемь международных выставок
В сентябре-ноябре в Баку пройдут восемь международных выставок
17 августа 2022 г. 12:30
Азербайджан втрое увеличил доходы от экспорта нефти во Вьетнам
Азербайджан втрое увеличил доходы от экспорта нефти во Вьетнам
17 августа 2022 г. 16:08
Мировые цены на нефть перешли к росту более чем на 1%
Мировые цены на нефть перешли к росту более чем на 1%
18 августа 2022 г. 15:54
В Исмаиллы произошло ДТП с участием гражданки России, есть пострадавший
В Исмаиллы произошло ДТП с участием гражданки России, есть пострадавший
18 августа 2022 г. 13:02
Из украинских портов было отгружено более 622 тонн зерна
Из украинских портов было отгружено более 622 тонн зерна
18 августа 2022 г. 16:22
При пожаре на нефтехранилище в кубинском Матансасе погибли 16 человек
При пожаре на нефтехранилище в кубинском Матансасе погибли 16 человек
19 августа 2022 г. 01:42
В Днепре слышны мощные взрывы
В Днепре слышны мощные взрывы
20 августа 2022 г. 11:11
В Баку столкнулись мотоцикл и автомобиль, есть пострадавшие
В Баку столкнулись мотоцикл и автомобиль, есть пострадавшие
21 августа 2022 г. 02:40
В Азербайджане еще 585 человек заразились коронавирусом
В Азербайджане еще 585 человек заразились коронавирусом
21 августа 2022 г. 17:02
Эльшану Зейналову присвоено звание генерал-майора
Эльшану Зейналову присвоено звание генерал-майора
22 августа 2022 г. 09:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi