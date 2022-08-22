США собираются поставлять Украине дальнобойные дроны-камикадзе

Армия США готова заключить контракт на поставку для Украины дронов-камикадзе Switchblade 600 с боеголовкой от Javelin, способных преодолеть 40 км за 20 минут и барражировать в воздухе еще 20 минут, ожидая указания цели, cообщает Report со ссылкой на заруб

Армия США готова заключить контракт на поставку для Украины дронов-камикадзе Switchblade 600 с боеголовкой от Javelin, способных преодолеть 40 км за 20 минут и барражировать в воздухе еще 20 минут, ожидая указания цели, cообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

По данным издания, заключение контракта на 10 боеприпасов с производителем дронов — компанией AeroVironment — ожидается в течение 30 дней, сообщила пресс-секретарь Пентагона Джессика Максвелл.

"Они могут быть запущены за пределы досягаемости российских систем и нанести ущерб российской инфраструктуре", — заявил внештатный старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности (CNAS) Сэмюэл Бендетт.