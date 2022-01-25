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США собираются отправить на Украину дополнительные грузы с военной помощью

США собираются отправить на Украину дополнительные грузы с военной помощью США отправят на Украину новые грузы с военной помощью.
Другие страны
25 января 2022 г. 22:38
США собираются отправить на Украину дополнительные грузы с военной помощью

США отправят на Украину новые грузы с военной помощью.

Об этом заявил во вторник в эфире телекомпании CNN представитель Пентагона Джон Кирби.

"Мы продолжаем оказывать Украине помощь в сфере безопасности, чтобы они могли защитить себя. Мы отправили уже три груза помощи за последние несколько дней, ожидаются новые (поставки)", - сказал он.

По словам Кирби, сроки отправки 8,5 тыс военных в Европу пока не определены. "Мы не знаем ответа на этот вопрос. Вчера мы просто привели их в состояние повышенной готовности для отправки в кратчайшие сроки на соответствующий театр. Но приказа об отправки не было, не было перехода к действию. Так что сложно сказать, когда это может случиться. Многое будет зависеть от действий (президента РФ Владимира) Путина", - сказал он.

Кирби при этом не исключил, что отправка сил в Европу может произойти до "вторжения" РФ на Украину. Также он отметил, что, если соответствующее решение будет принято, необязательно в Европу отправятся все 8,5 тыс человек, которые, как сообщалось в понедельник, были приведены к повышенной готовности.

Как заявил Кирби, США не исключают, что в ближайшие дни и недели их дополнительные военные силы могут быть приведены в состояние повышенной готовности. "Я бы определенно не стал исключать вероятности того, что мы приведем дополнительные войска в состояние повышенной готовности в ближайшие дни и недели, а возможно, даже осуществим перемещение войск в Европе", - отметил он. По словам Кирби, "нельзя исключать того, что в ближайшие дни и недели речь будет идти о больших цифрах".

"Сейчас речь идет о 8,5 тыс военнослужащих в состоянии повышенной готовности, но... мы точно не исключаем других вариантов", - пояснил Кирби.

Соединенные Штаты при этом не планируют размещать свои войска в Европе за пределами территории стран, являющихся союзниками по НАТО. "Есть ли вероятность размещения (американских войск) где-либо за пределами территории союзников (по НАТО)? Нет, об этом речи не идет", - сообщил Кирби.

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