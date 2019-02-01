США со 2 февраля приостанавливают свое участие в ДРСМД

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ США со 2 февраля приостанавливают свое участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

М.Помпео обвинил Россию в "существенном нарушении" ДРСМД.

По его словам, нарушение договора подрывает возможность Москвы и Вашингтона улучшить отношения.

"США требуют от России уничтожения крылатой ракеты наземного базирования, которая, по мнению Вашингтона, нарушает ДРСМД", - добавил американский дипломат.

Вместе с тем М.Помпео заверил, что Вашингтон готов вести с Россией диалог по контролю над вооружениями.