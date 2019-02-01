 Наверх
    Закрыть фоторежим

    США со 2 февраля приостанавливают свое участие в ДРСМД

    Госсекретарь США: Нарушение ДРСМД подрывает возможность Москвы и Вашингтона улучшить отношения

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ США со 2 февраля приостанавливают свое участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

    М.Помпео обвинил Россию в "существенном нарушении" ДРСМД.

    По его словам, нарушение договора подрывает возможность Москвы и Вашингтона улучшить отношения.

    "США требуют от России уничтожения крылатой ракеты наземного базирования, которая, по мнению Вашингтона, нарушает ДРСМД", - добавил американский дипломат.

    Вместе с тем М.Помпео заверил, что Вашингтон готов вести с Россией диалог по контролю над вооружениями.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi