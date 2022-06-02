США сняли введенные Трампом ограничения на авиарейсы на Кубу

Администрация президента США Джозефа Байдена отменила введенные его предшественником Дональдом Трампом ограничения на авиасообщение с Кубой.

Администрация президента США Джозефа Байдена отменила введенные его предшественником Дональдом Трампом ограничения на авиасообщение с Кубой.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствует приказ, изданный министерством транспорта США.

"По требованию министерства транспорта США, действующего по требованию Госдепартамента, отменяются предыдущие действия, ограничивающие определенные услуги в сфере авиасообщения между США и Кубой", - говорится в тексте.

Отмечается, что запрос был адресован госсекретарю США Энтони Блинкену.