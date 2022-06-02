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США сняли введенные Трампом ограничения на авиарейсы на Кубу

США сняли введенные Трампом ограничения на авиарейсы на Кубу Администрация президента США Джозефа Байдена отменила введенные его предшественником Дональдом Трампом ограничения на авиасообщение с Кубой.
Другие страны
2 июня 2022 г. 04:46
США сняли введенные Трампом ограничения на авиарейсы на Кубу

Администрация президента США Джозефа Байдена отменила введенные его предшественником Дональдом Трампом ограничения на авиасообщение с Кубой.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствует приказ, изданный министерством транспорта США.

"По требованию министерства транспорта США, действующего по требованию Госдепартамента, отменяются предыдущие действия, ограничивающие определенные услуги в сфере авиасообщения между США и Кубой", - говорится в тексте.

Отмечается, что запрос был адресован госсекретарю США Энтони Блинкену.

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