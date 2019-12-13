США сняли санкции с трех российских компаний

Минфин США исключил из санкционного списка три российские компании.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, это следует из документа, опубликованного на сайте ведомства.

Из списка Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) вывели ООО ЦАО (Курганская область), ООО "Вертикаль", ООО "Юником" (оба - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра).

Этих юрлиц добавили в санкционный перечень 5 декабря. Тогда Минфин включил в него 17 граждан России и семь компаний, по мнению ведомства, связанных с киберпреступлениями.