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США снимут с вооружения свой самый мощный ядерный боезаряд

США снимут с вооружения свой самый мощный ядерный боезаряд Вашингтон принял решение снять с вооружения свой самый мощный атомный боезаряд, а также аннулировать планы по созданию ядерной крылатой ракеты морского базирования.
Другие страны
28 октября 2022 г. 07:15
США снимут с вооружения свой самый мощный ядерный боезаряд

Вашингтон принял решение снять с вооружения свой самый мощный атомный боезаряд, а также аннулировать планы по созданию ядерной крылатой ракеты морского базирования.

Как передает Report, соответствующая информация содержится в новой редакции Стратегии национальной обороны США, опубликованной Пентагоном.

"Гравитационная бомба B83-1 будет снята с вооружения в связи с возрастающими ограничениями ее потенциала и увеличением расходов на ее техническое обслуживание", — говорится в документе.

Ранее заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс сообщила, что американская администрация во главе с президентом Джо Байденом не хочет гонки вооружений с Россией и Китаем и не настроена на расширение ядерного арсенала США.

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