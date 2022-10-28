США снимут с вооружения свой самый мощный ядерный боезаряд

Вашингтон принял решение снять с вооружения свой самый мощный атомный боезаряд, а также аннулировать планы по созданию ядерной крылатой ракеты морского базирования.

Вашингтон принял решение снять с вооружения свой самый мощный атомный боезаряд, а также аннулировать планы по созданию ядерной крылатой ракеты морского базирования.

Как передает Report , соответствующая информация содержится в новой редакции Стратегии национальной обороны США, опубликованной Пентагоном.

"Гравитационная бомба B83-1 будет снята с вооружения в связи с возрастающими ограничениями ее потенциала и увеличением расходов на ее техническое обслуживание", — говорится в документе.

Ранее заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс сообщила, что американская администрация во главе с президентом Джо Байденом не хочет гонки вооружений с Россией и Китаем и не настроена на расширение ядерного арсенала США.